Україна візьме участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО

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"На першу сесію запрошені міністри закордонних справ Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії, Швеції та України, а також високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки/віце-президент Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.

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Відзначається, що зустріч відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під головуванням ген секретаря Єнса Столтенберга. 7 квітня відбудуться дві сесії.

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За інформацією Bloomberg, серед країн-членів НАТО з'явилися розбіжності щодо переговорів України з Росією, діалогу з Володимиром Путіним, а також поставок зброї Києву.