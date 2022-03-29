Україна візьме участь у зустрічі глав МЗС країн НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна візьме участь у зустрічі глав МЗС Північноатлантичного альянсу, який відбудеться 6 і 7 квітня в Брюсселі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАТО.
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"На першу сесію запрошені міністри закордонних справ Австралії, Фінляндії, Грузії, Японії, Республіки Корея, Нової Зеландії, Швеції та України, а також високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки/віце-президент Єврокомісії", - йдеться в повідомленні.
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Відзначається, що зустріч відбудеться в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі під головуванням ген секретаря Єнса Столтенберга. 7 квітня відбудуться дві сесії.
Додамо
За інформацією Bloomberg, серед країн-членів НАТО з'явилися розбіжності щодо переговорів України з Росією, діалогу з Володимиром Путіним, а також поставок зброї Києву.