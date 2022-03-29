Украина примет участие во встрече глав МИД стран НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина примет участие во встрече глав МИД Североатлантического Альянса, который состоится 6 и 7 апреля в Брюсселе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАТО.
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"На первую сессию приглашены министры иностранных дел Австралии, Финляндии, Грузии, Японии, Республики Корея, Новой Зеландии, Швеции и Украины, а также Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности / вице-президент Еврокомиссии", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что встреча состоится в штаб-квартире Альянса в Брюсселе под председательством ген секретаря Йенса Столтенберга. 7 апреля состоятся две сессии.
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По информации Bloomberg, среди стран-членов НАТО появились разногласия относительно переговоров Украины с россией, диалога с владимиром путиным, а также поставок оружия Киеву.