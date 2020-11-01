Україна відсьогодні видаватиме е-візи за новою процедурою
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. З 1 листопада 2020 року українські електронні візи (е-візи) будуть оформлюватися за новою, сучасною та зручною процедурою. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.
Уряд схвалив відповідну ініціативу ще 19 серпня.
Серед основних нововведень:
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- заявник зможе вибрати бажану процедуру оформлення е-візи: звичайний або терміновий порядок (з подвоєнням тарифної ставки у разі термінової процедури);
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- е-візи видаватимуться значно швидше: термінове оформлення е-візи займатиме лише 1 робочий день, а звичайна процедура розгляду становитиме 3 робочі дні (дотепер термін розгляду візових клопотань сягав 9 днів);
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- на додаток до існуючої разової е-візи з’явиться новий тип віз: е-віза для дворазового в’їзду;
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- диференційовані тарифні ставки консульського збору суттєво знижуються: замість 85 дол. США за оформлення разової е-візи, тепер консульський збір за разову е-візу становитиме 20 дол. США, за дворазову – 30 дол. США.
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