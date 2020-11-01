Украина с сегодняшнего дня будет выдавать э-визы по новой процедуре

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 33024 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
14:27 • 55679 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
13:46 • 109155 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
13:25 • 92297 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
12:57 • 114454 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 92179 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 99434 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103026 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101582 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101359 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина с сегодняшнего дня будет выдавать э-визы по новой процедуре

Украина с сегодняшнего дня будет выдавать э-визы по новой процедуре

Киев  •  УНН

 • 17372 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (э-визы) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Правительство одобрило соответствующую инициативу еще 19 августа.

Среди основных нововведений:

  • заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);
  • э-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);
  • в дополнение к существующей разовой электронной визы появится новый тип виз: э-виза для двухразового въезда;
  • дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долл. США за оформление разовой электронной визы, теперь консульский сбор за разовую э-визу составит 20 долл. США, за двухразовую - 30 долл. США.
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