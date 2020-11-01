Украина с сегодняшнего дня будет выдавать э-визы по новой процедуре
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. С 1 ноября 2020 года украинские электронные визы (э-визы) будут оформляться по новой, современной и удобной процедуре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Правительство одобрило соответствующую инициативу еще 19 августа.
Среди основных нововведений:
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- заявитель сможет выбрать желаемую процедуру оформления электронной визы: обычный или срочный порядок (с удвоением тарифной ставки в случае срочной процедуры);
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- э-визы будут выдаваться значительно быстрее: срочное оформление электронной визы будет занимать всего 1 рабочий день, а обычная процедура рассмотрения составит 3 рабочих дня (до сих пор срок рассмотрения визовых ходатайств достигал 9 дней);
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- в дополнение к существующей разовой электронной визы появится новый тип виз: э-виза для двухразового въезда;
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- дифференцированные тарифные ставки консульского сбора существенно снижаются: вместо 85 долл. США за оформление разовой электронной визы, теперь консульский сбор за разовую э-визу составит 20 долл. США, за двухразовую - 30 долл. США.
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