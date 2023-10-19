Україна відмовилась від терміну "молдовська мова"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Румунська сторона вітає рішення щодо визнання Україною, що державною мовою Республіки Молдова є румунська мова. Про це йдеться у спільній заяві прем’єр-міністрів України та Румунії за результатами першого засідання урядів двох країн, пише УНН.
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«За підсумками спільного засідання прем’єр-міністри беруть до уваги, що державною мовою Республіки Молдова є румунська мова; ґрунтуючись на результативних дискусіях Президентів України та Румунії
(м. Бухарест, 10 жовтня 2023 року), румунська сторона вітає рішення, ухвалене сьогодні Урядом України, невідкладно вирішити питання штучного розмежування між румунською та «молдовською» мовами шляхом імплементації відповідних практичних заходів з належним урахуванням усіх правових аспектів», – йдеться у повідомленні.
Доповнення
18 жовтня Кабміном у Києві спільно з румунською делегацією на чолі з прем’єр-міністром країни Марчелом Чолаку було проведено спільне засідання урядів. Було укладено сім документів, зокрема щодо збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.
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