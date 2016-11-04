Україна відібрала з ПСГ 19,7 млн куб. м газу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 листопада зменшився до 14,451 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 19,72 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 46%.
При цьому в даних за 1 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,01 млн куб. м газу.
Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в ПСГ 16 жовтня.