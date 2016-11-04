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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 2830 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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Україна відібрала з ПСГ 19,7 млн куб. м газу за добу

Україна відібрала з ПСГ 19,7 млн куб. м газу за добу

Київ • УНН

 • 8968 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 листопада зменшився до 14,451 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 19,72 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 46%.

При цьому в даних за 1 листопада вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 42,01 млн куб. м газу.

Додамо, на території України без урахування Криму знаходяться 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в ПСГ 16 жовтня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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