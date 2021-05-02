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Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів на основі принципу взаємності - Кулеба

Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів на основі принципу взаємності - Кулеба

Київ • УНН

 • 24278 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів на основі принципу взаємності, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

“Ми встановили два дуже прості правила. Україна вакцинуватиме іноземних дипломатів в Україні на основі принципу взаємності щодо наших дипломатів закордоном. Тобто якщо в країні Х вакцинували наших дипломатів, то ми вакцинували їхніх дипломатів. Це нормальна міжнародна практика”, — сказав Кулеба.

Кампанія вакцинації від COVID-19 почалася в Україні 24 лютого. За даними МОЗ, щеплення отримали 754 926 людей.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) з Індії. Її Україна отримала 500 тис. доз.

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac у 215 тис. доз виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. В Україні регіони почали отримувати вакцину від Sinovac 13 квітня, а 14 квітня розпочалися щеплення.

Зранку 16 квітня в Україну прибула перша партія вакцини Pfizer у межах механізму COVAX — 117 тис. доз. Щеплення нею почали робити 18 квітня.

Також в межах COVAX 23 квітня Україна отримала ще 367 тис. доз вакцини AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Раніше голова МОЗ Максим Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

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