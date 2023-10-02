Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації в грудні — Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації в грудні цього року. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль домовився під час зустрічі з очільником дипломатії Євросоюзу Жозепом Боррелем. Повідомляє УНН, із посиланням на заяву українського прем’єра.
Цитата
“Україна та ЄС проведуть наступне засідання Ради асоціації в грудні цього року. Про це домовилися під час зустрічі з Високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем”, — написав Денис Шмигаль у своєму офіційному телеграм каналі.
Деталі
Денис Шмигаль також повідомив про перебіг зустрічі, на якій він разом із Жозепом Боррелем обговорив інтеграцію України в ЄС та чотирирічну програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.
Український прем'єр-міністр наголосив, що вступ до Європейського Союзу — є пріоритетною метою нашої держави, і українська влада працює, аби якнайшвидше втілити її в життя.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії на шляху до ЄС — Зеленський
Шмигаль також подякував пану Боррелю за організацію історичної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві. Прем’єр переконаний, що це була чудова демонстрація непохитної єдності та солідарності Євросоюзу з Україною.