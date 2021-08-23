Україна та ЄС хочуть створити російськомовний проєвропейський канал

ukru
17 березня, 19:38 • 106587 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 141393 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 202755 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 166920 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 163317 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 183271 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 151900 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159647 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176296 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221982 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

Військовий автомобіль у Харкові збив велосипедиста: розпочато розслідування

18 березня, 01:52 • 65224 перегляди
У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

У Середземному морі агресор тримає 3 кораблі з 26 ракетами "Калібр"

04:23 • 58459 перегляди
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

05:18 • 54208 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

05:25 • 88534 перегляди
На Полтавщині ППО збила ворожі цілі: уламки пошкодили будинки

На Полтавщині ППО збила ворожі цілі: уламки пошкодили будинки

06:11 • 15173 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 202755 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 173400 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 269472 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 265257 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 392938 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 71704 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 79290 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 76391 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 104920 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 114730 перегляди
Актуальне
Україна та ЄС хочуть створити російськомовний проєвропейський канал

Україна та ЄС хочуть створити російськомовний проєвропейський канал

Київ • УНН

 • 20960 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна та Європейський Союз хочуть створити міжнародний проєвропейський канал, який буде віщати російською мовою для російськомовного населення. Про це під час дискусії на тему “Реінтеграція Криму: через права людини та сталий розвиток” заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прем’єр-міністра Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Спільним викликом багатьох європейських країн є вплив пропаганди з Москви на російськомовні українські громади. Ми вважаємо доцільним створити проєвропейський міжнародний російськомовний канал, який би працював заради спільної мети і доносив збалансовану інформацію. Україна може зробити свій внесок, у нас є і досвід, і немає мовного бар’єру”, - заявив Резніков.

Деталі

Він також додав, що у 2021 році Україна надала державну підтримку трьом телеканалам, які віщають сьогодні у Криму. Два з них отримали підтримку вперше.

У той же час, Резніков зазначив, що російська пропаганда почала впливати на Херсонщину. Тому Україна започаткувала новий проект, мета якого “забезпечити в кожній оселі, яка знаходиться в зоні ризику, та на адміністративній межі з Автономною республікою Крим, доступ до широкосмугового інтернету та українського телебачення на півдні та сході України”.

“Міністерство цифрової трансформації прокладає вже магістральні лінії, а далі залишається вже, так звана, остання миля кабелю до кожної домівки, до кожного господарства. І це наше завдання на наступний рік”, - додав Резніков.

Додамо

Під час установчого саміту “Кримської платформи” прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потенційні загальні збитки України від тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим оцінюються в понад 100 млрд доларів.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасова окупація Росією Кримського півострова триває вже 2741 день.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами