Україна та ЄС хочуть створити російськомовний проєвропейський канал
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Україна та Європейський Союз хочуть створити міжнародний проєвропейський канал, який буде віщати російською мовою для російськомовного населення. Про це під час дискусії на тему “Реінтеграція Криму: через права людини та сталий розвиток” заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прем’єр-міністра Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.
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“Спільним викликом багатьох європейських країн є вплив пропаганди з Москви на російськомовні українські громади. Ми вважаємо доцільним створити проєвропейський міжнародний російськомовний канал, який би працював заради спільної мети і доносив збалансовану інформацію. Україна може зробити свій внесок, у нас є і досвід, і немає мовного бар’єру”, - заявив Резніков.
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Він також додав, що у 2021 році Україна надала державну підтримку трьом телеканалам, які віщають сьогодні у Криму. Два з них отримали підтримку вперше.
У той же час, Резніков зазначив, що російська пропаганда почала впливати на Херсонщину. Тому Україна започаткувала новий проект, мета якого “забезпечити в кожній оселі, яка знаходиться в зоні ризику, та на адміністративній межі з Автономною республікою Крим, доступ до широкосмугового інтернету та українського телебачення на півдні та сході України”.
“Міністерство цифрової трансформації прокладає вже магістральні лінії, а далі залишається вже, так звана, остання миля кабелю до кожної домівки, до кожного господарства. І це наше завдання на наступний рік”, - додав Резніков.
Додамо
Під час установчого саміту “Кримської платформи” прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потенційні загальні збитки України від тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим оцінюються в понад 100 млрд доларів.
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасова окупація Росією Кримського півострова триває вже 2741 день.