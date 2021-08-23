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Оккупация Крыма Россией продолжается 2741 день - Зеленский

Оккупация Крыма Россией продолжается 2741 день - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 18193 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Временная оккупация Российской Федерацией Автономной республики Крым началась 20 февраля 2014 года, и продолжается уже 2741 день. Об этом во время выступления на саммите “Крымская платформа” заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Временная оккупация Автономной республики Крым Российской Федерацией началась 20 февраля 2014 года, и продолжается уже 2741 день. Слишком много времени, если честно, потеряно”, — подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент отметил, что конечной целью работы “Крымской платформы” является деоккупация полуострова. Он также добавил, что “синергия” усилий стран-участников саммита “должна заставить Россию сесть за стол переговоров по возвращению полуострова”.

Добавим

В саммите “Крымская платформа”, который происходит сегодня, 23 августа, принимает участие 46 стран.

Среди них:

  • три четверти стран Европейского континента;
  • все 27 стран ЕС
  • все 30 стран НАТО
  • Люблинский треугольник (Украина, Польша, Литва)
  • Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова)
  • все соседи Украины (кроме Беларуси и РФ).

    • Крымская платформа — это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыму и, наконец, возвращение полуострова под контроль Украины.

    Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.

    Пять приоритетных направлений работы Крымской платформы составляют:

    • Консолидация международной политики непризнания изменения статуса Крыма
    • Эффективность санкций, их усиление и перекрытия путей обхода
    • Защита прав человека и международного гуманитарного права
    • Обеспечение безопасности в Азово-Черноморском регионе и за его пределами, защита принципа свободы навигации
    • Преодоление экологических и экономических последствий оккупации.
    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

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