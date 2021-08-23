Окупація Криму Росією триває 2741 день - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Тимчасова окупація Російською Федерацією Автономної республіки Крим почалася 20 лютого 2014 року, і триває вже 2741 день. Про це під час виступу на саміті “Кримська платформа” заявив Президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Тимчасова окупація Автономної республіки Крим Російською Федерацією розпочалася 20 лютого 2014 року, і триває вже 2741 день. Занадто багато часу, якщо чесно, втрачено”, — наголосив Зеленський.
Деталі
Президент зазначив, що кінцева мета роботи “Кримської платформи” є деокупація півострова. Він також додав, що “синергія” зусиль країн-учасників саміту “має змусити Росію сісти за стіл перемовин щодо повернення півострова”.
Додамо
У саміті “Кримська платформа”, який відбувається сьогодні, 23 серпня, приймає участь 46 країн.
Серед них:
Кримська платформа — це міжнародний формат консультацій та координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму та, зрештою, повернення півострова під контроль України.
Ініціатива об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.
П’ять пріоритетних напрямів роботи Кримської платформи становлять:
-
- Консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму
-
- Ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу
-
- Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права
-
- Забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації
-
- Подолання екологічних та економічних наслідків окупації.
-