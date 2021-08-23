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Украина и ЕС хотят создать русскоязычный проевропейский канал

Украина и ЕС хотят создать русскоязычный проевропейский канал

Киев  •  УНН

 • 20953 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украина и Европейский Союз хотят создать международный проевропейский канал, который будет вещать на русском языке для русскоязычного населения. Об этом во время дискуссии на тему "Реинтеграция Крыма: через права человека и устойчивое развитие" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий премьер-министра Алексей Резников, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Общим вызовом многих европейских стран является влияние пропаганды из Москвы на русскоязычные украинские общины. Мы считаем целесообразным создать проевропейский международный русскоязычный канал, который бы работал ради общей цели и доносил сбалансированную информацию. Украина может внести свой вклад, у нас есть и опыт, и нет языкового барьера", - заявил Резников.

Детали

Он также добавил, что в 2021 году Украина предоставила государственную поддержку трем телеканалам, которые вещают сегодня в Крыму. Два из них получили поддержку впервые.

В то же время, Резников отметил, что российская пропаганда начала влиять на Херсонскую область. Поэтому Украина начала новый проект, цель которого "обеспечить в каждом доме, который находится в зоне риска, и на административной границе с Автономной Республикой Крым, доступ к широкополосному интернету и украинскому телевидению на юге и востоке Украины".

"Министерство цифровой трансформации прокладывает уже магистральные линии, а дальше остается уже так называемая последняя миля кабеля в каждый дом, к каждому хозяйству. И это наша задача на следующий год", - добавил Резников.

Добавим

Во время учредительного саммита "Крымской платформы" премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потенциальные общие убытки Украины от временной оккупации Российской Федерацией Автономной Республики Крым оцениваются в более 100 млрд долларов.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что временная оккупация Россией Крымского полуострова продолжается уже 2741 день.

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