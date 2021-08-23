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Шмигаль: збитки від окупації Криму сягають 100 млрд доларів

Шмигаль: збитки від окупації Криму сягають 100 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Потенційні загальні збитки України від тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим оцінюються в понад 100 млрд доларів. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті “Кримської платформи”, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами – більше 100 млрд доларів. Це – втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це – втрачена промисловість, а головне – це негативні наслідки для людей, які потерпають від політики країни-агресора", - повідомив прем'єр.

Деталі

Шмигаль зазначив, що одне з пріоритетних завдань – змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів “почати платити за свої дії”.

Додамо

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тимчасова окупація Росією Кримського півострова триває вже 2741 день.

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Зазначимо, що на саміті “Кримської платформи” присутні представники 46 країн. Всі вони висловили підтримку територіальній цілісності України, та засудили російську окупацію Криму та окремих регіонів Донецької та Луганської областей.

Тим часом, у Москві відреагували на саміт “Кримської платформи”. Зокрема, Кремль оцінює саміт як "недружній щодо Росії".

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