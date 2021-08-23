Кремль відреагував на проведення саміту "Кримської платформи"

Цитата

“Ми ставимося до цього заходу як до надзвичайно недружнього по відношенню до нашої країни. Ми категорично не сприймаємо подібні твердження щодо російського регіону, щодо Криму. В цьому плані відношення абсолютно однозначне — ставимося як до антиросійського заходу”, — сказав представник Кремля.

Доповнення

У, як називають в Москві агресію проти України — нібито “внутрішньоукраїнському врегулюванні”, поки можна констатувати відсутність просування, а за деякими параметрами і “деградацію ситуації”, заявив Пєсков.

“Що стосується саміту „нормандської четвірки“, всі хочуть його провести так, щоб це стало вагомим кроком на шляху внутрішньоукраїнського врегулювання. Але для того, щоб проводити саміт, потрібно якесь його субстантивне наповнення, а воно як і раніше відсутнє”, — сказав він.

Відповідаючи на питання, чи можна говорити про те, що саміт “нормандської четвірки” не збирається через те, що лідерам “нема про що говорити”, представник Кремля заявив: “На даний момент єдине, про що можна говорити, це констатувати відсутність просування, а за деякими параметрами — деградацію ситуації ”.

Коментуючи слова канцлерки ФРН Ангели Меркель в Києві про те, що РФ є стороною конфлікту на Донбасі, Пєсков сказав: “Тут ми розходимося в думках”. “Тут доречно нагадати, що наріжним каменем усього процесу врегулювання кризи в Україні є Мінські домовленості. А в мінських домовленостях Росія взагалі не згадується. З них (з цього документа) і випливають сторони конфлікту, і Росія не має до сторін конфлікту ніякого відношення”, — вирішив стверджувати представник Кремля. За його словами, в цьому питанні “не потрібно бути голослівним, а потрібно завжди робити відсилання до цих Мінських домовленостей, там чітко визначено, хто є сторонами конфлікту”.

Доповнення

У неділю в Києві Меркель заявила, що робота “нормандського формату” повинна бути продовжена, оскільки бажаний прогрес у реалізації мінських угод ще не досягнуто. Вона виступила за “роботу над тим, щоб ще раз провести зустріч на вищому рівні”. За її словами, формату потрібна “позитивна повістка”.

Сьогодні, 23 серпня, в Києві стартував установчий саміт “Кримської платформи”.