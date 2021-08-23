Кремль отреагировал на проведение саммита "Крымской платформы"

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“Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное — относимся как к антироссийскому мероприятию”, — сказал представитель Кремля.

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Во, как называют в Москве агрессию против Украины — якобы “внутриукраинском урегулировании”, пока можно констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам и “деградацию ситуации”, заявил Песков.

“Что касается саммита „нормандской четверки“, все хотят его провести так, чтобы это стало весомым шагом на пути внутриукраинского урегулирования. Но для того, чтобы проводить саммит, нужно какое-то его субстантивное наполнение, а оно по-прежнему отсутствует”, — сказал он.

Отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что саммит “нормандской четверки” не собирается из-за того, что лидерам “не о чем говорить”, представитель Кремля заявил: “В настоящий момент единственное, о чем можно говорить, это констатировать отсутствие продвижения, а по некоторым параметрам — деградацию ситуации”.

Комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Киеве о том, что РФ является стороной конфликта на Донбассе, Песков сказал: “Здесь мы расходимся во мнениях”. “Здесь уместно напомнить, что краеугольным камнем всего процесса урегулирования кризиса в Украине являются Минские договоренности. А в минских договоренностях Россия вообще не упоминается. Из них (из этого документа) и вытекают стороны конфликта, и Россия не имеет к сторонам конфликта никакого отношения”, — решил утверждать представитель Кремля. По его словам, в этом вопросе “не нужно быть голословным, а нужно всегда делать отсылку к этим Минским договоренностям, там четко определено, кто является сторонами конфликта”.

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В воскресенье в Киеве Меркель заявила, что работа “нормандского формата” должна быть продолжена, так как желаемый прогресс в реализации минских соглашений еще не достигнут. Она выступила за “работу над тем, чтобы еще раз провести встречу на высшем уровне”. По ее словам, формату нужна “положительная повестка”.

Сегодня, 23 августа, в Киеве стартовал учредительный саммит “Крымской платформы”.