Україна та Японія обговорили реформування Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Шігекі Сумі впровадження низки нових проектів у роботі Національної поліції. Про це УНН повідомили в прес-службі МВС України.
Зокрема, під час зустрічі йшлося про систему регулювання патрулювання, систему цифрового радіозв’язку “Digital Radio”, Центр управління дорожнім рухом, систему поліцейських дільниць відкритого типу “KOBAN”.
“За результатами цього візиту Міністерство внутрішніх справ України планує впровадження низки нових проектів у роботі Національної поліції України”, — повідомив очільник МВС.
Посол Шігекі Сумі підкреслив, що Японія із задоволенням приймала делегацію МВС України й демонструвала передові поліцейські технології.
Він також запевнив, що японська сторона зацікавлена у продовженні обміну досвідом у сфері безпеки дорожнього руху і розглядає можливість проведення тренінгів для представників Нацполіції України.
Також під час зустрічі А.Аваков передав послу Ш.Сумі лист, адресований міністру закордонних справ Японії Фуміо Кішіді, з описанням процесів реформування Міністерства внутрішніх справ та пропозиціями щодо спільного впровадження в Україні нових проектів.