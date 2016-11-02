Украина и Япония обсудили реформирование Нацполиции

В частности, во время встречи речь шла о системе регулирования патрулирования, системе цифровой радиосвязи "Digital Radio", Центре управления дорожным движением, системе полицейских участков открытого типа "KOBAN".

"По результатам этого визита Министерство внутренних дел Украины планирует внедрение ряда новых проектов в работе Национальной полиции Украины", - сообщил глава МВД.

Посол Шигеки Суми подчеркнул, что Япония с удовольствием принимала делегацию МВД Украины и демонстрировала передовые полицейские технологии.

Он также заверил, что японская сторона заинтересована в продолжении обмена опытом в сфере безопасности дорожного движения и рассматривает возможность проведения тренингов для представителей Нацполиции Украины.

Также во время встречи А.Аваков передал послу Ш.Суми письмо, адресованное министру иностранных дел Японии Фумио Кишиди, с описанием процессов реформирования Министерства внутренних дел и предложениями по совместной реализации в Украине новых проектов.