Україна та Канада готуються до підписання угоди про вільну торгівлю: які нові можливості відкриваються для бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Україна та Канада готуються до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю, яка передбачає скасування тарифів на більшість товарів, розширення можливостей для торгівлі послугами та цифрової торгівлі, а також сприятиме інтеграції України до глобальних ланцюгів постачання. Про це повідомив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
Цитата
"Готуємося до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою. Сьогодні приймаємо відповідний проєкт розпорядження Президента. Це сучасна, прогресивна угода, яка важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами та розвитку цифрової торгівлі”, - сказав Шмигаль.
Нова угода буде працювати за принципом "відкрито все, що не зазначено в угоді". Це важливо в гнучкому світі послуг, де постійно з’являються нові можливості.
“Угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці в цілому. Це та спільна мораль, про яку говорив Президент України”, - повідомив Шмигаль.
Також угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою передбачає, що товари, вироблені в Україні з використанням компонентів з ЄС, Британії та Ізраїлю, також матимуть доступ до канадського ринку без митних зборів. Це дозволить українським виробникам краще інтегруватися до глобальних ланцюгів постачання.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна запускає зону вільної торгівлі з Північною Македонією