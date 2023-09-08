Україна та Канада готуються до підписання угоди про вільну торгівлю: які нові можливості відкриваються для бізнесу

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"Готуємося до підписання оновленої угоди про вільну торгівлю з Канадою. Сьогодні приймаємо відповідний проєкт розпорядження Президента. Це сучасна, прогресивна угода, яка важлива для збільшення інвестицій, активізації торгівлі послугами та розвитку цифрової торгівлі”, - сказав Шмигаль.

Нова угода буде працювати за принципом "відкрито все, що не зазначено в угоді". Це важливо в гнучкому світі послуг, де постійно з’являються нові можливості.

“Угода чітко визначає, що Україна поділяє з Канадою підходи до стандартів у сфері праці, довкілля, ролі малого і середнього бізнесу в торгівлі й економіці в цілому. Це та спільна мораль, про яку говорив Президент України”, - повідомив Шмигаль.

Також угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою передбачає, що товари, вироблені в Україні з використанням компонентів з ЄС, Британії та Ізраїлю, також матимуть доступ до канадського ринку без митних зборів. Це дозволить українським виробникам краще інтегруватися до глобальних ланцюгів постачання.

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