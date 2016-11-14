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Україна та Білорусь розширять кооперацію в аграрній галузі — Мінагрополітики

Україна та Білорусь розширять кооперацію в аграрній галузі — Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 4979 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна та Білорусь під час 24-го засідання Міжурядової Білорусько-Української змішаної комісії з питань торгово-економічного співробітництва домовились нарощувати експортно-імпортний потенціал в торгівлі аграрною продукцією, а також зосередитись на коопераційних проектах у сфері сільського господарства. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінагрополітики.

"Розвиток сталих двосторонніх торгово-економічних відносин у аграрному секторі має стратегічне значення для України та Республіки Білорусь. Уже сьогодні ми спостерігаємо, що товарообіг між нашими країнами за 9 місяців 2016 року зріс на $ 9,2 млн, порівняно з відповідним періодом минулого року. Але завдяки домовленостям, що були прийняті сьогодні на державному та урядовому рівнях, ми, я сподіваюсь, зможемо значно збільшити показники двосторонніх торгово-економічних відношень у аграрному секторі",- зазначила заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева.

О. Трофімцева також додала, що за результатами зустрічі комісії, сторони вирішили приділяти особливу увагу усебічній взаємодії у декількох сферах, зокрема, ветеринарний та фітосанітарний нагляд, насінництво, тваринництво, сільськогосподарська мікробіологія, рибництво та науково — дослідницька співпраця.

"Для збільшення обсягу двосторонньої торгівлі аграрною продукцією між нашими країнами, члени Комісії домовились про регулярну та активну співпрацю між Держпродспоживслужбою України та відповідними ветеринарними службами Республіки Білорусь. Це значно знизить регуляторні та контролюючи бар’єри у взаємній торгівлі та допоможе розширити присутність аграрної та харчової продукції наших країн на ринках одне одного",- зазначила О.Трофімцева.

При цьому, за словами О. Трофімцевої, зважаючи на спільну позицію Білорусі та України щодо необхідності більш активного розвитку коопераційних зв’язків та враховуючи існуючі напрацювання наших країн, значна увага буде приділятись технічним проектам співпраці в галузі сільськогосподарського будування, насінництва та меліорації.

Українські Національні Новини

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