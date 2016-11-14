Украина и Беларусь расширят кооперацию в аграрной отрасли - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина и Беларусь во время 24-го заседания Межправительственной Белорусско-Украинской смешанной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества договорились наращивать экспортно-импортный потенциал в торговле аграрной продукцией, а также сосредоточиться на кооперационных проектах в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минагрополитики.
"Развитие устойчивых двусторонних торгово-экономических отношений в аграрном секторе имеет стратегическое значение для Украины и Республики Беларусь. Уже сегодня мы наблюдаем, что товарооборот между нашими странами за 9 месяцев 2016 г. вырос на 9,2 млн долл., по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Но благодаря договоренностям, которые были приняты сегодня на государственном и правительственном уровнях, мы, я надеюсь, сможем значительно увеличить показатели двусторонних торгово-экономических отношений в аграрном секторе", - отметила заместитель Министра по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.
О.Трофимцева также добавила, что по результатам встречи комиссии, стороны решили уделять особое внимание всестороннему взаимодействию в нескольких сферах, в частности, ветеринарный и фитосанитарный надзор, семеноводство, животноводство, сельскохозяйственная микробиология, деятельность научно-исследовательского сотрудничества.
"Для увеличения объема двусторонней торговли аграрной продукцией между нашими странами, члены Комиссии договорились о регулярном и активном сотрудничестве между Госпродпотребслужбой Украины и соответствующими ветеринарными службами Республики Беларусь. Это значительно снизит регуляторные и контролирующие барьеры во взаимной торговле и поможет расширить присутствие аграрной и пищевой продукции наших стран на рынках друг друга", - отметила О.Трофимцева.
При этом, по словам О.Трофимцевой, учитывая общую позицию Беларуси и Украины о необходимости более активного развития кооперационных связей и учитывая существующие наработки наших стран, значительное внимание будет уделяться техническим проектам сотрудничества в области сельскохозяйственного строительства, семеноводства и мелиорации.