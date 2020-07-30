Україна та Білорусь домовилися про посилення прикордонного режиму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У зв'язку із затриманням бойовиків ПВК "Вагнера" під Мінськом Україна та Білорусь посилять прикордонний режим обох країн. Про це йдеться у повідомлення пресслужби МЗС Білорусі, передає УНН.
"Беручи до уваги зазначений насторожуючий факт, а також проведення у даний момент у Білорусі виборчої кампанії, з українською стороною досягнута домовленість про активізацію взаємодії між прикордонними відомствами і посилення прикордонного режиму з метою недопущення дестабілізації обстановки в обох країнах", - заявили у МЗС Білорусі.
Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. У Білорусі підтвердили, що частина затриманих брали участь в боях на окупованій території Донбасу і повідомили, що найманці дають свідчення.
У МЗС України відреагували на затримання "вагнерівців" в Білорусі, офіційної реакції Москви все ще немає.