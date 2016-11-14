Україна стрімко втрачає експортні позиції через відсутність контролю якості з боку Держпродспоживслужби – нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна стрімкими темпами втрачає свої експортні позиції у сільськогосподарській продукції. Одна з причин такого явища — бездіяльність Держпродспоживслужби. Про це заявив голова Підкомітету ВР з питань державної політики у сфері поводження з небезпечними відходами, народний депутат Сергій Тригубенко у Facebook, передає УНН.
Так, згідно із повідомленням С.Тригубенка, протягом 9 місяців поточного року в Україні скоротився експорт свинини, яловичини, зерна і молочних продуктів.
“Протягом 9 місяців поточного року експорт української свинини скоротився в 20 разів, і становить на сьогодні лише 18 тис. голів.
Експорт яловичини впав майже на третину. Якщо точно, то на 29% до 27 тис. тонн яловичини.
Експорт молочної продукції у грошовому вимірі скоротився на 10%, і це точно ще не межа.
Що стосується зернових, то, здавалося б, при хорошому врожаї, як цьогоріч, нам гріх жалітися, але експорт таки впав. У грошовому вимірі орієнтовно на 7,5 відсотків”, — написав він.
Також, нардеп повідомив про те, що причинами скорочення експортних позицій України є відсутність системи контролю якості, яка на сьогодні в Україні зруйнована.
“Якщо розбирати причини, чому так відбулося, то експерти і гравці ринків, сходяться в одному. Це — контроль якості! А він в Україні тотально зруйнований. Причина полягає у неспроможності Держпродспоживслужби вже майже протягом двох років розробити, вибудувати та реалізувати належну систему контролю за якістю та безпечністю харчової продукції, як на внутрішньому ринку (згадайте прикру статистику отруєнь) так і на зовнішньому”, — зазначив він.
За словами політика, виробники зерна бідкаються, що не можуть отримати належну сертифікацію свого товару для експорту.
“Молочники б’ють на сполох, що нелегальний ринок низькоякісної продукції (який розквітає) дискредитує відповідального виробника... так точно це дискредитує нашу продукцію і в очах потенційних імпортерів. А що стосується свинарів — то немає слів...
Допущена з вини контролерів катастрофічна ситуація поширення АЧС просто вбила цю сферу”, — наголосив С.Тригубенко.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рівень фальсифікації української молочної продукції загрожує виробникам.