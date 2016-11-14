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Украина стремительно теряет экспортные позиции из-за отсутствия контроля качества со стороны Госпродпотребслужбы - нардеп

Украина стремительно теряет экспортные позиции из-за отсутствия контроля качества со стороны Госпродпотребслужбы - нардеп

Киев • УНН

 • 7975 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина стремительными темпами теряет свои экспортные позиции в сельскохозяйственной продукции. Одна из причин такого явления - бездействие Госпродпотребслужбы. Об этом заявил глава подкомитета ВР по вопросам государственной политики в сфере обращения с опасными отходами, народный депутат Сергей Тригубенко в Facebook, передает УНН.

Так, согласно сообщению С.Тригубенко, в течение 9 месяцев текущего года в Украине сократился экспорт свинины, говядины, зерна и молочных продуктов.

"За 9 месяцев текущего года экспорт украинской свинины сократился в 20 раз и составляет сегодня лишь 18 тыс. толов.

Экспорт говядины упал почти на треть. Если точно, то на 29% до 27 тыс. тонн говядины.

Экспорт молочной продукции в денежном выражении сократился на 10%, и это точно не предел.

Что касается зерновых, то, казалось бы, при хорошем урожае, как в этом году, нам грех жаловаться, но экспорт тоже упал. В денежном выражении ориентировочно на 7,5 процентов", - написал он.

Также, нардеп сообщил о том, что причинами сокращения экспортных позиций Украины является отсутствие системы контроля качества, которая на сегодня в Украине разрушена.

"Если разбирать причины, почему так произошло, то эксперты и игроки рынков сходятся в одном. Это - контроль качества! Он в Украине тотально разрушен. Причина заключается в неспособности Госпродпотребслужбы уже почти в течение двух лет разработать, построить и реализовать надлежащую систему контроля за качеством и безопасностью пищевой продукции, как на внутреннем рынке (вспомните досадную статистику отравлений), так и на внешнем", - отметил он.

По словам политика, производители зерна жалуются, что не могут получить надлежащую сертификацию своего товара для экспорта.

"Молочники бьют тревогу, что нелегальный рынок низкокачественной продукции (который расцветает) дискредитирует ответственного производителя... точно так же это дискредитирует нашу продукцию и в глазах потенциальных импортеров. А что касается свиноводов - то нет слов...

Допущеная по вине контроллеров катастрофическая ситуация распространения АЧС просто убила эту сферу", - подчеркнул С.Тригубенко.

Напомним, как сообщал УНН, уровень фальсификации украинской молочной продукции грозит производителям.

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