Україна стане членом Інвестиційного комітету ОЕСР
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Угоду з ОЕСР про приєднання України до Декларації про міжнародні інвестиції і транснаціональні корпорації. Про це УНН повідомили у прес-службі Мінекономрозвитку.
Як зазначають у відомстві, приєднання України до Декларації та набуття членства в Інвестиційному комітеті ОЕСР сприятиме залученню в Україну прямих іноземних інвестицій, оскільки:
свідчить про запровадження Україною міжнародних стандартів здійснення інвестиційної діяльності;
сприяє поліпшенню конкурентного середовища та впливу на впровадження та розповсюдження інновацій;
сприяє реалізації принципів та стандартів соціальної відповідальності бізнесу згідно з керівними принципами ОЕСР щодо ведення відповідального бізнесу.
усуває обмеження щодо секторів, в яких іноземне інвестування заборонене та забезпечує національний режим для транснаціональних корпорації (ТНК) відповідно до системи розвитку міжнародних стандартів у регулюванні відносин ТНК із країнами, що приймають їхні інвестиції;
“Інвестиції є основою економічного розвитку, а підписання цієї угоди свідчить про позитивну оцінку ОЕСР щодо покращення інвестклімату в Україні” - прокоментував підписання Угоди Степан Кубів.
Заступника С.Кубіва зазначив, що зближення України з ОЕСР дозволить покращити програми розвитку конкуренції, які включають посилення інноваційної складової в інвестиційно-привабливих секторах з високим потенціалом підвищення конкурентоспроможності, серед яких АПК, енергетика та промисловість.
Угода набуде чинності після ратифікації Парламентом та підписання Президентом України.
Як повідомляв УНН, рада українсько-японського економічного співробітництва проведе засідання у травні.