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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина станет членом Инвестиционного комитета ОЭСР

Украина станет членом Инвестиционного комитета ОЭСР

Киев • УНН

 • 10339 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Первый вице-премьер-министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив подписал соглашение с ОЭСР о присоединении Украины к Декларации о международных инвестициях и транснациональных корпорациях. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минэкономразвития.

Как отмечают в ведомстве, присоединение Украины к Декларации и членство в Инвестиционном комитете ОЭСР будет способствовать привлечению в Украину прямых иностранных инвестиций, поскольку:

свидетельствует о введении Украиной международных стандартов осуществления инвестиционной деятельности;
способствует улучшению конкурентной среды и влиянию на внедрение и распространение инноваций;
способствует реализации принципов и стандартов социальной ответственности бизнеса в соответствии с руководящими принципами ОЭСР по ведению ответственного бизнеса; 
устраняет ограничения по секторам, в которых иностранное инвестирование запрещено и обеспечивает национальный режим для транснациональных корпорации (ТНК) в соответствии с системой развития международных стандартов в регулировании отношений ТНК со странами, которые принимают их инвестиции.

"Инвестиции являются основой экономического развития, а подписание этого соглашения свидетельствует о позитивной оценке ОЭСР по улучшению инвестклимата в Украине", - прокомментировал подписание Соглашения Степан Кубив.

Заместитель С.Кубива отметил, что сближение Украины с ОЭСР позволит улучшить программы развития конкуренции, включающие усиление инновационной составляющей в инвестиционно-привлекательных секторах с высоким потенциалом повышения конкурентоспособности, среди которых АПК, энергетика и промышленность.

Соглашение вступит в силу после ратификации парламентом и подписания Президентом Украины.

Как сообщал УНН, совет украинско-японского экономического сотрудничества проведет заседание в мае.

Украинские Национальные Новости

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