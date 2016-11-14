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Україна сподівається на схвалення резолюції ООН щодо прав людини в Криму — Президент

Україна сподівається на схвалення резолюції ООН щодо прав людини в Криму — Президент

Київ • УНН

 • 4787 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко подякував Швеції, яка разом з Україною виступила співавтором спеціальної резолюції щодо порушення прав людини в Криму та висловив сподівання на її схвалення. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

“Я хочу подякувати нашим шведським партнерам та Прем’єр-міністру Швеції за ефективну кооперацію в рамках ООН. Завтра буде винесена на голосування Третього комітету Генеральної асамблеї ООН спеціальна резолюція щодо дотримання прав людини в Криму. Я хочу подякувати Швеції, яка виступила співавтором цієї резолюції разом з Україною”, — сказав П.Порошенко.

“Ми сподіваємось, що завтра буде в чергове продемонстрована реакція світового співтовариства щодо брутального порушення прав людини в Криму та реакція щодо незаконної анексії Криму Росією”, — наголосив він.

Глава Української держави висловив задоволення, що з 1 січня 2017 року Україна та Швеція пліч-о-пліч будуть працювати в Раді безпеки ООН.

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Льовен наголосив, що разом з партнерами з ЄС Швеція погодила жорстку реакцію на незаконну анексію Криму та Севастополя, а також на агресію Росії проти України.

“Ми також дуже занепокоєні погіршенням ситуації з правами людини в незаконно анексованому Криму”, — зазначив він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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