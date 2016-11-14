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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина надеется на принятие резолюции ООН по правам человека в Крыму - Президент

Украина надеется на принятие резолюции ООН по правам человека в Крыму - Президент

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко поблагодарил Швецию, которая вместе с Украиной выступила соавтором специальной резолюции о нарушении прав человека в Крыму и выразил надежду на ее одобрение. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Я хочу поблагодарить наших шведских партнеров и Премьер-министра Швеции за эффективную кооперацию в рамках ООН. Завтра будет вынесена на голосование Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН специальная резолюция по соблюдению прав человека в Крыму. Я хочу поблагодарить Швецию, которая выступила соавтором этой резолюции вместе с Украиной", - сказал П.Порошенко.

"Мы надеемся, что завтра будет в очередной раз продемонстрирована реакция мирового сообщества относительно грубого нарушения прав человека в Крыму и реакция относительно незаконной аннексии Крыма Россией", - подчеркнул он.

Глава Украинского государства выразил удовлетворение, что с 1 января 2017 года Украина и Швеция бок о бок будут работать в Совете безопасности ООН.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен отметил, что вместе с партнерами по ЕС Швеция согласовала жесткую реакцию на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, а также на агрессию России против Украины.

"Мы также обеспокоены ухудшением ситуации с правами человека в незаконно аннексированном Крыму", - отметил он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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