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Україна сподівається на підтримку Великої Британії та США у розбудові флоту – Зеленський

Україна сподівається на підтримку Великої Британії та США у розбудові флоту – Зеленський

Київ • УНН

 • 17338 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Україна сподівається на підтримку партнерів, зокрема Великої Британії та США, у розбудові власного флоту. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з німецьким канцлером Ангелою Меркель у Києві, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Щодо розбудови нашого українського Чорноморського флоту. Нам це потрібно для того, щоб розблокувати Чорноморський і Азовський регіон. Тому було вирішено на рівні нашої країни, на рівні РНБО зробити український флот таким самим потужним, яким він був 30 років тому. Флот, завдяки якому Росія ніколи не змогла б незаконно анексувати наш український півострів, і тепер, з туристичного серця України зробити мілітаризований авіаносець в Україні”, — сказав Зеленський.

“Це те що відбувається щодо флоту, і тут нам потрібна консолідація всіх наших партнерів, і саме в цьому напрямку ми працюємо, і звертались до Великобританії, отримали підтримку. Звертались до США, і дуже предметно я збираюсь на зустрічі 31 серпня обговорити це питання з президентом Байденом”, — додав президент.

Зеленський підтвердив, що Україна також зверталась щодо постачання зброї до німецького уряду.

Цитата:

“І дійсно ми отримали в тому чи іншому вигляді відмови. Я дуже хотів би, і ми дійсно працюємо, і дійсно пані Меркель правильно сказала — в рамках навчань, навчань НАТО, дійсно Європа, Німеччина нас підтримує. Але нам потрібні предметні речі, і ми знаємо в яких напрямах Німеччина могла би нас підтримати. І ми на це ще розраховуємо і очікуємо”, — сказав він.

Глава держави згадав про “снайперські гвинтівки, багато речей окрім флоту і військових катерів, які ми хотіли б отримати від наших партнерів”.

Водночас, з його слів, на зустрічі віч-навіч з Меркель про це — не говорили.

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