Украина надеется на поддержку Великобритании и США в развитии флота - Зеленский

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"О развития нашего украинского Черноморского флота. Нам это нужно для того, чтобы разблокировать Черноморский и Азовский регион. Поэтому было решено на уровне нашей страны, на уровне СНБО сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому Россия никогда не смогла бы незаконно аннексировать наш украинский полуостров, и теперь, из туристического сердца Украины сделать милитаризованный авианосец в Украине", - сказал Зеленский.

"Это то, что происходит по флоту, и здесь нам нужна консолидация всех наших партнеров, и именно в этом направлении мы работаем, и обращались к Великобритании, получили поддержку. Обращались в США, и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - добавил президент.

Зеленский подтвердил, что Украина также обращалась касательно поставок оружия к германскому правительству.

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"И действительно мы получили в том или ином виде отказа. Я очень хотел бы, и мы действительно работаем, и действительно госпожа Меркель правильно сказала - в рамках учений, учений НАТО, действительно Европа, Германия нас поддерживает. Но нам нужны предметные вещи, и мы знаем в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы на это еще рассчитываем и ожидаем", - сказал он.

Глава государства вспомнил о "снайперских винтовках, многом кроме флота и военных катеров, которые мы хотели бы получить от наших партнеров".

В то же время, по его словам, на встрече с галуз на глаз с Меркель об этом - не говорили.