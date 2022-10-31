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Україна сама собі заборонила вести з нами переговори, — путін

Україна сама собі заборонила вести з нами переговори, — путін

Київ • УНН

 • 278177 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Російський президент володимир путін провів показовий брифінг із журналістами. Він заявив, що Україна сама собі заборонила вести переговори з росією та звинуватив українську сторону в “небажанні” їх проведення, пише УНН.

Деталі

Російський президент вкотре звинуватив Україну у “небажанні” проведення мирних перемовин із росією.

Цитата

“Треба сісти за стіл переговорів та домовлятися. От ми з ними у Стамбулі домовилися, а вони (українська сторона — ред.) взяли та викинули все у кошик... А тепер вони самі собі заборонили з нами говорити. Як ми можемо зараз обговорювати якісь домовленості, якщо з тієї сторони немає бажання з нами говорити?” — сказав путін.

Лідер країни-терористки вкотре згадав російську “добру волю” і, що росія готова на переговори з Україною.

Нагадаємо

Під час показового брифінгу з журналістами путін заявив, що масовані російські удари в Україні — це часткова відповідь за атаку на Севастополь.

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