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Російський президент вкотре звинуватив Україну у “небажанні” проведення мирних перемовин із росією.

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“Треба сісти за стіл переговорів та домовлятися. От ми з ними у Стамбулі домовилися, а вони (українська сторона — ред.) взяли та викинули все у кошик... А тепер вони самі собі заборонили з нами говорити. Як ми можемо зараз обговорювати якісь домовленості, якщо з тієї сторони немає бажання з нами говорити?” — сказав путін.

Лідер країни-терористки вкотре згадав російську “добру волю” і, що росія готова на переговори з Україною.

Нагадаємо

Під час показового брифінгу з журналістами путін заявив, що масовані російські удари в Україні — це часткова відповідь за атаку на Севастополь.