Україна розробляє механізм повернення громадян з Китаю

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна, незважаючи на припинення авіасполучення з іншими країнами, розробляє механізм повернення своїх громадян з Китаю. Відповідні пропозиції вносяться на розгляд причетних органів влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу посольства України в КНР.