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Україна розробляє механізм повернення громадян з Китаю

Україна розробляє механізм повернення громадян з Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна, незважаючи на припинення авіасполучення з іншими країнами, розробляє механізм повернення своїх громадян з Китаю. Відповідні пропозиції вносяться на розгляд причетних органів влади. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу посольства України в КНР.

“Актуальна інформація щодо повернення громадян з території Китаю в Україну. Незважаючи на припинення регулярного авіасполучення між Україною й іншими країнами, а також закриття українських кордонів у зв’язку з епідемією COVID-19, яка, на жаль, не обійшла й нашу країну, Посольство не припиняє пошук шляхів повернення на Батьківщину українських громадян, які висловлюють таке бажання.

Ми проробляємо всі можливі варіанти вашого повернення і вносимо відповідні пропозиції на розгляд причетних органів влади України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністерствами й відомствами України розроблено алгоритм дій, які необхідно вчинити для повернення на Батьківщину.

Із урядових документів відомо, що:

- перебування осіб в обсерваторах (ізоляторах), крім харчування, є безкоштовним;
- особи, які перебувають в обсерваторах (ізоляторах), можуть отримувати особисті речі, продукти харчування (крім алкогольних напоїв та речей, заборонених до зберігання) та зобов’язані дотримуватись правил, встановлених адміністрацією місця обсервації (ізоляції);
- транспортування осіб від місця обсервації (ізоляції) до місць проживання здійснюється за власні кошти осіб.

“На жаль, наразі ми не маємо точної відповіді на інші запитання, що у вас виникають (дата, рейс, з якого міста, вартість тощо), але ми працюємо над цим і будемо невідкладно вас інформувати, як тільки отримаємо такі дані”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за інформацією МЗС до посольств і консульств України за кордоном звернулися за допомогою понад 15 тис. українців, з яких майже 9 тис. хочуть повернутися додому.

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