Україна розраховує на збереження співпраці з Молдовою у рамках курсу на євроінтеграцію - АП
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Україна підтверджує добросусідські відносини з Республікою Молдова та розраховує на збереження співпраці у рамках стратегічного курсу на європейську євроінтеграцію. Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
“Президент України взяв до уваги результати президентських виборів у Молдові, які відбулися 30 жовтня та 13 листопада. Ми поважаємо вибір молдовського народу”, — сказав К.Єлісєєв, коментуючи результати президентських виборів у Молдові.
Він наголосив, що Україна підтверджує готовність і надалі розбудовувати добросусідські відносини з Молдовою.
“Розраховуємо також на збереження ефективного співробітництва наших держав у рамках стратегічного курсу на європейську інтеграцію”, — зазначив заступник голови АП.
Водночас, за словами К.Єлісєєва, позитивна динаміка українсько-молдовських відносин буде напряму залежати від налаштованості нового керівництва Молдови розвивати співробітництво на основі чіткої поваги до суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи невизнання анексії Криму, та відданості базовим принципам міжнародного права.
“Підтверджуємо повагу до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова в її міжнародно визнаних кордонах, які включають Придністровський регіон Молдови”, — підкреслив заступник голови АП.
К.Єлісєєв також наголосив, що українська сторона продовжуватиме відігравати активну роль гаранта і посередника у переговорному процесі з придністровського врегулювання, зокрема шляхом активізації роботи у форматі “5+2”.
Як повідомляв УНН, обраний президент Молдови запевнив у збереженні відносин з ЄС.
Нагадаємо, голова Партії соціалістів І.Додон виграв вибори президента Молдови, набравши після підрахунку 100% бюлетенів 52,18% голосів.