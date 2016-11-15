Украина рассчитывает на сохранение сотрудничества с Молдовой в рамках курса на евроинтеграцию - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украина подтверждает добрососедские отношения с Республикой Молдова и рассчитывает на сохранение сотрудничества в рамках стратегического курса на европейскую евроинтеграцию. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Президент Украины принял во внимание результаты президентских выборов в Молдове, которые состоявшемся 30 октября и 13 ноября. Мы уважаем выбор молдавского народа", - сказал К.Елисеев, комментируя результаты президентских выборов в Молдове.
Он подчеркнул, что Украина подтверждает готовность и в дальнейшем развивать добрососедские отношения с Молдовой.
"Рассчитываем также на сохранение эффективного сотрудничества наших государств в рамках стратегического курса на европейскую интеграцию", - отметил заместитель главы АП.
Однако, по словам К.Елисеева, положительная динамика украинско-молдавских отношений будет напрямую зависеть от настроя нового руководства Молдовы развивать сотрудничество на основе четкого уважения суверенитета и территориальной целостности Украины, включая непризнание аннексии Крыма и преданности базовым принципам международного права.
"Подтверждаем уважение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в ее международно признанных границах, включающих Приднестровский регион Молдовы", - подчеркнул заместитель главы АП.
К.Елисеев также отметил, что украинская сторона будет продолжать играть активную роль гаранта и посредника в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию, в частности путем активизации работы в формате "5+2".
Как сообщал УНН, избранный президент Молдовы заверил в сохранении отношений с ЕС.
Напомним, глава Партии социалистов И.Додон выиграл выборы президента Молдовы, набрав после подсчета 100% бюллетеней 52,18% голосов.