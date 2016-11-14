Україна розраховує на принципову позицію Швеції щодо проектів OPAL і "Північний потік-2" - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна розраховує на принципову позицію Швеції щодо проектів OPAL і "Північний потік-2". Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Швеції Стефаном Льовеном, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Президент зазначив, що "Україна розраховує на принципову позицію Швеції щодо проектів OPAL та Північний потік-2".
“Оскільки, це є політично вмотивований проект, який немає жодного економічного змісту. І в цій ситуації відкрита дискусія була б дуже ефективною для нас”, - зауважив він.
Нагадаємо, Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL, який побудовано в обхід України.