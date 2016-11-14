Украина рассчитывает на принципиальную позицию Швеции по проектам OPAL и "Северный поток-2" - П.Порошенко

Президент отметил, что "Украина рассчитывает на принципиальную позицию Швеции по проектам OPAL и Северный поток-2".

"Поскольку, это политически мотивированный проект, который не имеет никакого экономического смысла. И в этой ситуации открытая дискуссия была бы очень эффективной для нас", - отметил он.

Напомним, Еврокомиссия разрешила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.