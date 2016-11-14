Украина рассчитывает на принципиальную позицию Швеции по проектам OPAL и "Северный поток-2" - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина рассчитывает на принципиальную позицию Швеции по проектам OPAL и "Северный поток-2". Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Президент отметил, что "Украина рассчитывает на принципиальную позицию Швеции по проектам OPAL и Северный поток-2".
"Поскольку, это политически мотивированный проект, который не имеет никакого экономического смысла. И в этой ситуации открытая дискуссия была бы очень эффективной для нас", - отметил он.
Напомним, Еврокомиссия разрешила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.