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Україна провела консультації у СОТ щодо обмежень транзиту РФ

Україна провела консультації у СОТ щодо обмежень транзиту РФ

Київ • УНН

 • 8392 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У рамках Світової організації торгівлі проведено консультації у справі щодо оскарження Україною обмежувальних торговельних заходів Російської Федерації, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

У Мінекономрозвитку нагадали, що 14 вересня Україна подала вимогу про проведення консультацій з РФ щодо численних обмежень транзитного руху з території України на територію Республіки Казахстан та Киргизької Республіки через територію Російської Федерації.

"10 листопада 2016 року у місті Женева (Швейцарська Конфедерація) у рамках Світової організації торгівлі проведено консультації у зазначеній справі", - сказано у повідомленні.

Як зазначається, права та інтереси України були представлені делегацією Мінекономрозвитку, до складу якої входили представники ДФС, Мінінфраструктури та ПАТ "Укрзалізниця", під головуванням заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України – торгового представника України Наталії Микольської.

"З метою проведення конструктивних консультацій українською стороною було завчасно направлено перелік питань до РФ щодо численних обмежень транзитного руху, які на думку України не відповідають СОТ. Як передбачено угодами СОТ, з метою досягнення взаємоприйнятного рішення українська сторона у підсумку звернулась із закликом до РФ стосовно усунення обмежувальних заходів щодо транзитного руху на першій стадії розгляду суперечки", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що консультації обов’язково є конфіденційними, щоб не обмежувати права будь-якої країни-члена СОТ добровільно скасувати обмежувальні заходи на цій стадії врегулювання суперечки.

Вказано також, що напередодні Україною направлено вимогу про створення групи експертів в рамках справи "Російська Федерація – заходи щодо імпорту залізничного рухомого складу, стрілочних переводів та іншого залізничного обладнання", яку Україна ініціювала в листопаді 2015 року. Така вимога була направлена, оскільки РФ не було відмінено обмеження, встановлені до продукції походженням з України, зауважили у Мінекономрозвитку.

Українські Національні Новини

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