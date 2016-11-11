Украина провела консультации в ВТО относительно ограничений транзита РФ

В Минэкономразвития напомнили, что 14 сентября Украина подала требование о проведении консультаций с РФ относительно многочисленных ограничений транзитного движения с территории Украины на территорию Республики Казахстан и Кыргызской Республики через территорию Российской Федерации.

"10 ноября 2016 года в городе Женева (Швейцарская Конфедерация) в рамках Всемирной торговой организации проведены консультации по данному делу", - сказано в сообщении.

Как отмечается, права и интересы Украины были представлены делегацией Минэкономразвития, в состав которой входили представители ГФС, Мининфраструктуры и ПАО "Укрзализныця", под председательством заместителя министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя Украины Натальи Микольской.

"С целью проведения конструктивных консультаций украинской стороной был заранее направлен перечень вопросов в РФ относительно многочисленных ограничений транзитного движения, которые по мнению Украины не отвечают ВТО. Как предусмотрено соглашениями ВТО, с целью достижения взаимоприемлемого решения украинская сторона в итоге обратилась с призывом к РФ относительно устранения ограничительных мер в отношении транзитного движения на первой стадии рассмотрения спора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что консультации обязательно являются конфиденциальными, чтобы не ущемлять права любой страны-члена ВТО добровольно отменить ограничительные меры на этой стадии урегулирования спора.

Указано также, что накануне Украиной направлено требование о создании группы экспертов в рамках дела "Российская Федерация – меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего железнодорожного оборудования", которое Украина инициировала в ноябре 2015 года. Такое требование было направлено, поскольку РФ не были отменены ограничения, установленные к продукции происхождением из Украины, отметили в Минэкономразвития.