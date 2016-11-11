Украина провела консультации в ВТО относительно ограничений транзита РФ

ukru
15 марта, 19:03 • 111769 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156808 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131819 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124766 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109526 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103892 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100376 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130551 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130078 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127652 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 34850 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 47051 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 31257 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 24681 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

16 марта, 10:49 • 58261 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130553 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130173 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266141 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295304 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231429 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 11696 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107516 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130078 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113387 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130555 просмотра
Актуальное
Украина провела консультации в ВТО относительно ограничений транзита РФ

Украина провела консультации в ВТО относительно ограничений транзита РФ

Киев • УНН

 • 8392 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В рамках Всемирной организации торговли проведены консультации по делу относительно обжалования Украиной ограничительных торговых мероприятий Российской Федерации, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

В Минэкономразвития напомнили, что 14 сентября Украина подала требование о проведении консультаций с РФ относительно многочисленных ограничений транзитного движения с территории Украины на территорию Республики Казахстан и Кыргызской Республики через территорию Российской Федерации.

"10 ноября 2016 года в городе Женева (Швейцарская Конфедерация) в рамках Всемирной торговой организации проведены консультации по данному делу", - сказано в сообщении.

Как отмечается, права и интересы Украины были представлены делегацией Минэкономразвития, в состав которой входили представители ГФС, Мининфраструктуры и ПАО "Укрзализныця", под председательством заместителя министра экономического развития и торговли Украины - торгового представителя Украины Натальи Микольской.

"С целью проведения конструктивных консультаций украинской стороной был заранее направлен перечень вопросов в РФ относительно многочисленных ограничений транзитного движения, которые по мнению Украины не отвечают ВТО. Как предусмотрено соглашениями ВТО, с целью достижения взаимоприемлемого решения украинская сторона в итоге обратилась с призывом к РФ относительно устранения ограничительных мер в отношении транзитного движения на первой стадии рассмотрения спора", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что консультации обязательно являются конфиденциальными, чтобы не ущемлять права любой страны-члена ВТО добровольно отменить ограничительные меры на этой стадии урегулирования спора.

Указано также, что накануне Украиной направлено требование о создании группы экспертов в рамках дела "Российская Федерация – меры в отношении импорта железнодорожного подвижного состава, стрелочных переводов и прочего железнодорожного оборудования", которое Украина инициировала в ноябре 2015 года. Такое требование было направлено, поскольку РФ не были отменены ограничения, установленные к продукции происхождением из Украины, отметили в Минэкономразвития.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы