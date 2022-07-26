Україна просить інвесторів “Укравтодору” та “Укренерго” відтермінувати виплату боргів на два роки

Деталі

Він зазначив, що зараз держава консолідує всі наявні ресурси на першочергові потреби. Фінансування армії, підготовка до опалювального сезону, виплата пенсій, відновлення критичної інфраструктури.

У рамках узгодженої та скоординованої політики, яку впроваджує Міністерство фінансів, Україна відверто говорить з усіма кредиторами щодо відтермінування виплат за нашими боргами. У тому числі за боргами державних компаній.

Цитата

“Тому сьогодні Уряд прийняв документи, якими пропонує власникам облігацій «Укравтодору» на суму 700 млн доларів відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року. Так само запропоновано власникам цінних паперів «Укренерго» на суму 825 млн доларів відтермінувати виплати на 2 роки. Очікуємо, що кредитори підтримають звернення України. В умовах нинішніх безпрецедентних викликів така політика буде стосуватися всіх наших зобов’язань”, – додав він.

Доповнення

У «Нафтогазі» заявили, що на рахунках компанії є кошти для здійснення виплат за єврооблігаціями, а також усвідомлюють наслідки дефолту у разі порушення зобов'язань щодо виплат. Проте досі не отримали погодження від уряду.