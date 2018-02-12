Україна програла Австралії у тенісному матчі Кубку Федерацій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. У другий змагальний день командного поєдинку першого раунду в другій Світовій групі між Україною та Австралією відбулися три поєдинки, повідомляє УНН з посиланням на сайт Кубку Федерацій.
Другий змагальний день відкривав матч одиночного розряду між Ешлі Барті та Мартою Костюк. 16-та ракетка світу не дала можливості нашій 15-річній тенісистці – 6:2, 6:3, але потім Надія Кіченок стала автором сенсації, перегравши 26-ту ракетку світу Дар'ю Гаврилову – 4:6, 6:2, 6:3.
Рахунок у командному матчі став 2:2 і долю протистояння між збірними вирішувалася п'ятій - парній зустрічі.
Одна з кращих пар світу - Ешлі Барті і Кейсі Дельаква (займають 9 і 10 місце в парному світовому рейтингу WTA) переграли сестер Кіченок – 6:3, 6:4.
Таким чином, рахунок особистих зустрічей між Австралією і Україною став 3:2. Австралійки вперше виграли домашній матч.
Додамо, що у квітні збірна Австралії поведе боротьбу за місце в Першій світовій групі, а Україна - за виживання в другій.