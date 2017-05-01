Україна продовжує боротьбу з російською агресією, розпочату 100 років тому – Президент

“Сьогодні Україна продовжує боротьбу за незалежність, розпочату Українською революцією 100 років тому в протистоянні російській агресії. Можна у різний спосіб віддавати шану тим, хто боронив країну у схожій на сучасну гібридній війні. Але найбільшим проявом поваги, на мою думку, буде встановлення та утвердження символічного зв’язку між українськими воїнами минулого і сьогодення”, — наголосив Президент.

Президент підкреслив, що Українська демократична революція, яка розпочалася у березні 1917 року в результаті краху Російської імперії, поза сумнівом, стала феноменальним явищем XX століття, переломним моментом вітчизняної європейської історії.

“Її провідники прагнули з чистого аркуша збудувати нову демократичну європейську державу, засновану на загальнолюдських цінностях. Саме це й відрізняє Українську революцію від більшовицького перевороту 1917 року, метою якого було здобуття влади й утримання її шляхом терору та репресій”, — зазначив він.

За словами Глави держави, сформована під час революції ідея державної незалежності визначила подальший перебіг історичного процесу в Україні. Ця ідея остаточно була втілена Актом проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року.

“Творення української армії стало невід’ємною складовою Української революції 1917-1921 років. Хвиля українізації у 1917 році охопила різні військові частини, а у лавах російської армії тоді перебувало близько 3,5 мільйона українців”, — сказав Президент.

Із висоти сьогодення, наголосив П.Порошенко, ми усвідомлюємо усі стратегічні і тактичні помилки та прорахунки політичних діячів минулого.

“Це, зокрема, стосується і бачення ролі армії у подіях того часу. 100 років тому захоплення соціалістичними ідеями підштовхнуло багатьох українських лідерів вважати, що начебто армія не потрібна, вистачить і міліції. Але були й ті, хто послідовно прагнув творення боєздатної регулярної армії. Цю позицію підтримували і члени Українського військового клубу імені Павла Полуботка. Саме завдяки їм та бажанню національно свідомих офіцерів і солдатів-українців Київського гарнізону 1 травня 1917 року було проголошено про створення Першого українського козачого імені Богдана Хмельницького полку — першої української військової частини, сформованої на добровольчих засадах”, — зазначив він.

П.Порошенко нагадав, що що на історичному Першому Всеукраїнському військовому з’їзді, що відбувся 18-21 травня 1917 року у Києві, понад 900 делегатів, які репрезентували більше ніж півтора мільйона українських військовослужбовців, повністю підтримали формування національної військової частини та закликали до подальшої розбудови українського війська і флоту. Також з’їзд сформував Український Військовий Генеральний Комітет — перший український орган військового управління.

Однак, за його словами, коли Українська Народна Республіка стала об’єктом збройної гібридної агресії з боку “червоної” та “білої” Росії, на захист України виступили національні збройні формування. Саме вони, підкреслив Глава держави, чинили запеклий опір ворогу, вписавши чимало героїчних сторінок в історію українського війська. Військові підрозділи, які зберегли вірність своєму народу, боролись за українську державність аж до листопада 1921 року.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, відзначають Міжнародний день праці.