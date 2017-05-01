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Украина продолжает борьбу с российской агрессией, начатую 100 лет назад - Президент

Киев • УНН

 • 13139 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина продолжает борьбу за независимость, которая была начата еще 100 лет назад Украинской революцией в противостоянии российской агрессии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Администрации Президента.

Украина продолжает борьбу с российской агрессией, начатую 100 лет назад - Президент

"Сегодня Украина продолжает борьбу за независимость, начатую Украинской революцией 100 лет назад в противостоянии российской агрессии. Можно разными способами отдавать дань уважения тем, кто защищал страну в похожей на современную гибридной войне. Но самым проявлением уважения, по моему мнению, будет установление и утверждение символической связи между украинскими воинами прошлого и настоящего", - подчеркнул Президент.

Президент подчеркнул, что Украинская демократическая революция, которая началась в марте 1917 года в результате крушения Российской империи, несомненно, стала феноменальным явлением XX века, переломным моментом отечественной европейской истории.

"Ее проводники стремились с чистого листа построить новое демократическое европейское государство, основанное на общечеловеческих ценностях. Именно это и отличает Украинскую революцию от большевистского переворота 1917 года, целью которого было получение и содержание его путем террора и репрессий", - отметил он.

По словам Главы государства, сформированная во время революции идея государственной независимости определила дальнейший ход исторического процесса в Украине. Эта идея окончательно была воплощена Актом провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года.

"Создание украинской армии стало неотъемлемой составляющей Украинской революции 1917-1921 годов. Волна украинизации в 1917 году охватила различные воинские части, а в рядах российской армии тогда находилось около 3,5 миллиона украинцев", - сказал Президент.

С высоты сегодняшнего дня, отметил П.Порошенко, мы осознаем все стратегические и тактические ошибки и просчеты политических деятелей прошлого.

"Это, в частности, касается и видение роли армии в событиях того времени. 100 лет назад увлечение социалистическими идеями подтолкнуло многих украинских лидеров считать, что вроде армия не нужна, хватит и милиции. Но были и те, кто последовательно стремился создать боеспособную регулярную армию. Эту позицию поддерживали и члены Украинского военного клуба имени Павла Полуботка. Именно благодаря им и желанию национально сознательных офицеров и солдат-украинцев Киевского гарнизона 1 мая 1917 было объявлено о создании Первого украинского казачьего имени Богдана Хмельницкого полка - первой украинской воинской части, сформированной на добровольных началах", - отметил он.

П.Порошенко напомнил, что что на историческом Первом Всеукраинском военном съезде, который состоялся 18-21 мая 1917 в Киеве, более 900 делегатов, представляющих более полутора миллиона украинских военнослужащих, полностью поддержали формирования национальной военной части и призвали к дальнейшему развития украинской армии и флота. Также съезд сформировал Украинский Военный Генеральный Комитет - первый украинский орган военного управления.

Однако, по его словам, когда Украинская Народная Республика стала объектом вооруженной гибридной агрессии со стороны "красной" и "белой" России, в защиту Украины выступили национальные вооруженные формирования. Именно они, подчеркнул Глава государства, оказывали упорное сопротивление врагу, вписав немало героических страниц в историю украинского войска. Военные подразделения, сохранившие верность своему народу, боролись за украинскую государственность до ноября 1921 года.

Напомним, сегодня, 1 мая, отмечают Международный день труда.

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