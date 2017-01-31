Україна продовжить мирний процес врегулювання на Донбасі, попри загострення в Авдіївці – С.Полторак
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Незважаючи на загострення ситуації в Авдіївці, Україна продовжуватиме політику мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Про це сказав міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі з міністром охорони краю Литовської Республіки Раймундасом Кароблісом, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
За інформацією прес-служби, С.Полторак розповів колезі про ситуацію на Донбасі, зокрема й про останні події у Авдіївці, та наголосив, що незважаючи на загострення ситуації, Україна продовжує політику мирного врегулювання на Сході нашої країни.
“Ми чітко усвідомлюємо джерело наявних загроз та, після майже трьох років війни, розуміємо, що основною запорукою незалежності та територіальної цілісності України є потужні та сучасні Збройні Сили”, — наголосив він.
Як зазначили у Міноборони, під час зустрічі сторони обговорили стан двостороннього співробітництва та можливості його розширення. По завершенню переговорів було підписано Спільну заяву, де задокументовані наміри розширення подальшої співпраці.
Зазначимо, що режим тиші в Авдіївці, який за домовленістю мав розпочатися о 12:00, досі не дотримується, з міста до Костянтинівки вивезли чотирьох важкохворих і людей з особливими потребами.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.
Нагадаємо, 31 січня голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Володимир Ар’єв зателефонував президенту ПАРЄ Турбйорну Ягланду з проханням негайно відреагувати на обстріли в Авдіївці.