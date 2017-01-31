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Украина продолжит мирный процесс урегулирования на Донбассе, несмотря на обострение в Авдеевке - С.Полторак

Украина продолжит мирный процесс урегулирования на Донбассе, несмотря на обострение в Авдеевке - С.Полторак

Киев • УНН

 • 8122 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Несмотря на обострение ситуации в Авдеевке, Украина будет продолжать политику мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с министром охраны края Литовской Республики Раймундасом Кароблисом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По информации пресс-службы, С.Полторак рассказал коллеге о ситуации на Донбассе, в том числе и о последних событиях в Авдеевке, и отметил, что несмотря на обострение ситуации, Украина продолжает политику мирного урегулирования на Востоке нашей страны.

"Мы четко осознаем источник имеющихся угроз и, после почти трех лет войны, понимаем, что основным залогом независимости и территориальной целостности Украины являются мощные и современные Вооруженные Силы", - подчеркнул он.

Как отметили в Минобороны, в ходе встречи стороны обсудили состояние двустороннего сотрудничества и возможности его расширения. После завершения переговоров было подписано Совместное заявление, где задокументированы намерения о расширении дальнейшего сотрудничества.

Отметим, что режим тишины в Авдеевке, который по договоренности должен был начаться в 12:00, до сих пор не соблюдается, из города в Константиновку вывезли четырех тяжелобольных и людей с особыми потребностями.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.

Напомним, 31 января глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев позвонил президенту ПАСЕ Турбьёрну Ягланду с просьбой немедленно отреагировать на обстрелы в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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