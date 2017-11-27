Україна про повернення РФ в РЄ: Росія не виконала жодної резолюції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Повернення Росії в ПАРЄ, суперечить міжнародному праву. Росія не виконала жодної резолюції в рамках міжнародних організацій. Про це у Twitter заявила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
"Повернення РФ в ПАРЄ без виправлення міжнародно-правових порушень, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, суперечить міжнародному праву," - повідомила речниця.
Українська сторона ствердила, що у питанні виконання міжнародного права не може бути компромісів.
"РФ не виконала жодної резолюції в рамках РЄ. Жодної в рамках ООН чи ОБСЄ. У питанні виконання міжнародного права, цінностей не може бути компромісів," - написала М.Беца.
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Нагадаємо, питання про можливе повернення делегації РФ у ПАРЄ вирішуватиметься у січні, у разі якщо делегація РФ подаватиметься на реєстрацію на 2018 рік.
Повернення РФ в ПАРЄ без виправлення міжн-правових порушень, відновлення терит цілісності Укр, виведення рос військ, суперечить міжн праву.— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 листопада 2017 р.
РФ не виконала жодної резолюції в рамках РЄ. Жодної в рамках ООН чи ОБСЄ. У питанні виконання міжн права, цінностей не може бути компромісів— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 листопада 2017 р.