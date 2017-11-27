Украина о возвращении РФ в СЕ: Россия не выполнила ни одной резолюции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Возвращение России в ПАСЕ, противоречит международному праву. Россия не выполнила ни одной резолюции в рамках международных организаций. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, противоречит международному праву", - сообщила пресс-секретарь.
Украинская сторона подтвердила, что в вопросе выполнения международного права не может быть компромиссов.
"РФ не выполнила ни одной резолюции в рамках СЕ. Никакой в рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов", - написала М.Беца.
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Напомним, вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год.
Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления междунар-правовых нарушений, восстановления терри целостности Рус, вывод рус войск, противоречит междунар праву.- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 ноября 2017
РФ не выполнила ни одной резолюции в рамках СЕ. Никакой в рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения междунар права, ценностей не может быть компромиссов- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 ноября 2017