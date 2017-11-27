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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 198 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 6750 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 7964 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85139 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 77612 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 90559 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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11 марта, 06:00 • 120833 просмотра

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Украина о возвращении РФ в СЕ: Россия не выполнила ни одной резолюции

Украина о возвращении РФ в СЕ: Россия не выполнила ни одной резолюции

Киев  •  УНН

 • 13005 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Возвращение России в ПАСЕ, противоречит международному праву. Россия не выполнила ни одной резолюции в рамках международных организаций. Об этом в Twitter заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.

"Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, противоречит международному праву", - сообщила пресс-секретарь.

Украинская сторона подтвердила, что в вопросе выполнения международного права не может быть компромиссов.

"РФ не выполнила ни одной резолюции в рамках СЕ. Никакой в ​​рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов", - написала М.Беца.

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Напомним, вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год.

Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления междунар-правовых нарушений, восстановления терри целостности Рус, вывод рус войск, противоречит междунар праву.

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 ноября 2017

РФ не выполнила ни одной резолюции в рамках СЕ. Никакой в ​​рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения междунар права, ценностей не может быть компромиссов

- Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 27 ноября 2017

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