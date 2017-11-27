Украина о возвращении РФ в СЕ: Россия не выполнила ни одной резолюции

"Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, противоречит международному праву", - сообщила пресс-секретарь.

Украинская сторона подтвердила, что в вопросе выполнения международного права не может быть компромиссов.

"РФ не выполнила ни одной резолюции в рамках СЕ. Никакой в ​​рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения международного права, ценностей не может быть компромиссов", - написала М.Беца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Совет Европы рассматривает возможность снятия санкций с России

Напомним, вопрос о возможном возвращении делегации РФ в ПАСЕ будет решаться в январе, в случае если делегация РФ будет подаваться на регистрацию на 2018 год.

Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления междунар-правовых нарушений, восстановления терри целостности Рус, вывод рус войск, противоречит междунар праву.

РФ не выполнила ни одной резолюции в рамках СЕ. Никакой в ​​рамках ООН или ОБСЕ. В вопросе выполнения междунар права, ценностей не может быть компромиссов