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Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоровʼя ВООЗ

Україна приєднується до Глобальної мережі цифрових документів охорони здоровʼя ВООЗ

Київ • УНН

 • 745311 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України схвалив проект листа-заявки на приєднання до Глобальної мережі сертифікації цифрової охорони здоровʼя ВООЗ з використанням Транзитивного довірчого процесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Цитата

«Ще влітку 2021 року Україна стала однією з перших держав, які не є членами ЄС, але приєдналися до Довірчої мережі ЄС, та отримали визнання всіма державами-членами мережі сформованих COVID-сертифікатів. До слова, Україна стала однією з перших країн світу, чиї COVID-сертифікати в застосунку «Дія!» ЄС офіційно визнав. Загалом українці згенерували 12,2 млн COVID-сертифікатів у Дії», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що враховуючи успішність використання COVID-сертифікатів, Всесвітня організація охорони здоровʼя нині створює Глобальну мережу цифрових документів охорони здоровʼя ВООЗ.

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«Мережа покликана розширити практики використання цифрових документів у медичній сфері в межах всіх держав, які є її учасницями. Сьогодні Україна також приєднується до цієї мережі, відповідне рішення було схвалене урядом», - інформує МОЗ.

Зазначається, що процес перенесення функціонала COVID-сертифікатів з Довірчої мережі ЄС до Глобальної мережі ВООЗ розпочався ще у червні цього року. Наразі він вже завершується. Тепер головним спільним завданням є забезпечення безперебійного функціонування COVID-сертифікатів вже в рамках нової мережі.

«Для України це важливий крок, оскільки після приєднання до Глобальної мережі ВООЗ зʼявляється можливість розширити перелік цифрових медичних документів, що будуть формуватися так само легко, як і COVID-сертифікати. Водночас для українців, які мають COVID-сертифікатів у Дії, нічого не зміниться. Ці документи залишаються чинними та функціонують і надалі», - йдеться в повідомленні.

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Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко зазначив, що навіть попри офіційне завершення пандемії COVID-19 для підтвердження наявного епідеміологічного захисту в світі продовжуватимуть використовувати COVID-сертифікат.

«І саме для цього Україна приєднується до Глобальної мережі ВООЗ. Українцям, які мають COVID-сертифікати, нічого додатково робити не потрібно – їхні сертифікати є чинними в межах раніше визначених строків. Водночас варто памʼятати, що COVID-19 нікуди не зник, важливо подбати про власне здоровʼя та захистити себе шляхом вчасної вакцинації. Відповідно, буде відбуватися й оновлення строку дії COVID-сертифікатів», – сказав Ляшко.

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