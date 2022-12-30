Україна припинила дію міжурядової угоди з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Кабінет міністрів України припинив дію угоди з урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки. Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
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«Припинено дію Угоди між Урядом України та Урядом Корейської Народно-Демократичної Республіки про створення міжурядової комісії з питань торговельно-економічного та науково-технічного співробітництва, вчиненої 08.06.1994 у м. Києві, у звʼязку з підтримкою з боку Уряду КНДР російської збройної агресії проти України, визнанням так званої «незалежності» тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України та розривом дипломатичних відносин з КНДР», - написав Мельничук.
Нагадаємо
У серпні Україна припинила дію угоди радянських часів, яка надавала право на безвізовий в'їзд для громадян Північної Кореї.
А у липні Україна заявила про розрив дипломатичних відносин з КНДР у відповідь на визнання останньою суверенітету самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".