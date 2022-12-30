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Украина прекратила действие межправительственного соглашения с КНДР

Киев • УНН

 • 1278229 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Кабинет Министров Украины прекратил действие соглашения с правительством Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

«Прекращено действие Соглашения между Правительством Украины и Правительством Корейской Народно-Демократической Республики о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, совершенной 08.06.1994 в г. Киеве, в связи с поддержкой со стороны Правительства КНДР российской вооруженной агрессии против Украины, признанием так называемой «независимости» временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины и разрывом дипломатических отношений с КНДР», – написал Мельничук.

Напомним

В августе Украина прекратила действие соглашения советских времен, которое давало право на безвизовый въезд для граждан Северной Кореи.

А в июле Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с КНДР в ответ на признание последним суверенитетом самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

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