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Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

Київ • УНН

 • 497228 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників, повідомили в Мінреінтеграції, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - ідеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Доповнення

На початок березня Україна повернула додому тіла 1409 захисників.

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