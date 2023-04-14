Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Україна повернула тіла ще 82 полеглих захисників, повідомили в Мінреінтеграції, пише УНН.
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"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - ідеться у повідомленні.
У міністерстві наголосили, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.
Доповнення
На початок березня Україна повернула додому тіла 1409 захисників.