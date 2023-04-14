Україна повернула тіла ще 82 загиблих захисників

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"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 82 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - ідеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що передача тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

Доповнення

На початок березня Україна повернула додому тіла 1409 захисників.