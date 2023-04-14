Украина вернула тела еще 82 погибших защитников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украина вернула тела еще 82 павших защитников, сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.
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"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.
Дополнение
На начало марта Украина вернула домой тела 1409 защитников.