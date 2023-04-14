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Украина вернула тела еще 82 погибших защитников

Украина вернула тела еще 82 погибших защитников

Киев • УНН

 • 497228 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Украина вернула тела еще 82 павших защитников, сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Дополнение

На начало марта Украина вернула домой тела 1409 защитников.

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