Украина вернула тела еще 82 погибших защитников

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"Сегодня удалось вернуть домой тела 82 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что передача тел погибших защитников осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

Дополнение

На начало марта Украина вернула домой тела 1409 защитников.